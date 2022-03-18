В Болгарии назвали причину задержания экс-премьера Борисова

Фото: Pool Photo via AP/Ludovic Marin

Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, сообщил адвокат политика Менко Менков.

"Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство", – приводит его слова Болгарское национальное радио.

Он также рассказал, что пока не указывается, в чем именно заключается вымогательство, когда и где оно происходило.

По информации Менкова, пока по этому делу в качестве свидетеля был допрошен только действующий премьер-министр страны Кирил Петков.

Ранее стало известно, что Борисов и другие экс-чиновники Болгарии были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая связана с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами.