В Болгарии назвали причину задержания экс-премьера Борисова

05:12
Фото: Pool Photo via AP/Ludovic Marin
Экс-премьер Болгарии Бойко Борисов задержан по делу о вымогательстве, сообщил адвокат политика Менко Менков.
"Я не выяснил, в чем конкретно обвиняют Борисова. Есть некие общие слова, в которых написано, что это вымогательство", – приводит его слова Болгарское национальное радио.
Он также рассказал, что пока не указывается, в чем именно заключается вымогательство, когда и где оно происходило.
По информации Менкова, пока по этому делу в качестве свидетеля был допрошен только действующий премьер-министр страны Кирил Петков.
Ранее стало известно, что Борисов и другие экс-чиновники Болгарии были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая связана с расследованием более 120 случаев злоупотреблений европейскими средствами.
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