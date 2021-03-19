Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрили на Сейшельских Островах. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек", – заявили в пресс-службе РФПИ.

Как подчеркнули в фонде, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина находится на втором месте в мире.

"Решение Сейшельских Островов включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин является важным шагом для обеспечения защиты населения", – обратил внимание генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он также напомнил, что Сейшельские Острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений.

Ранее РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии. Это позволит вакцинировать 100 миллионов человек.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.