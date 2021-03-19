16:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" одобрили на Сейшельских Островах. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
"Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек", – заявили в пресс-службе РФПИ.
Как подчеркнули в фонде, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина находится на втором месте в мире.
"Решение Сейшельских Островов включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин является важным шагом для обеспечения защиты населения", – обратил внимание генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он также напомнил, что Сейшельские Острова являются одним из наиболее популярных туристических направлений.
Ранее РФПИ договорился о производстве 200 миллионов доз "Спутника V" в Индии. Это позволит вакцинировать 100 миллионов человек.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
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