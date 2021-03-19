В Дании изменили название Белоруссии в официальных документах

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В МИД Дании заявили, что меняют название Белоруссии в официальных документах с Hviderusland на Belarus. Об этом сообщает издание DR.

Уточняется, что это слово переводится на русский язык как "Белая Россия". Форму Belarus чаще используют англоязычные СМИ. Таким образом, она постепенно заменяет собой старую форму наименования республики.

Датские власти назвали такой шаг ответом на просьбы граждан и "моральной поддержкой мирных протестов в стране". По словам главы МИД Дании Йеппе Кофода, изменение названия нельзя считать политическим давлением.

"Это признание и поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации", – уточнил министр иностранных дел.

Правительство Дании не признает Александра Лукашенко избранным президентом республики, а также поддерживает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила о старте общенационального онлайн-голосования о возможности переговоров с официальной властью. Тихановская подчеркнула, что голосование запускается не вместо, а вместе с уличными протестами.