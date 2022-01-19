Ангеле Меркель предложили работу в ООН – СМИ

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Экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель предложили работу в Организации Объединенных Наций, сообщает Spiegel. Журналисты издания ссылаются на dpa, которое указывает, что информацию предоставили источники в ООН.

Уточняется, что письмо с соответствующей просьбой Меркель направил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он предложил ей возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, которые приносят пользу всему человечеству.

По информации издания, в случае отказа Меркель могут предложить должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата, поскольку летом истекает срок полномочий действующей главы Патрисии Эспинозы.

Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ в декабре прошлого года после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца.

Ранее СМИ сообщали, что экс-канцлер Германии, которая говорила, что после ухода с поста главы правительства хочет выспаться, в первый день на пенсии уже в 08:20 вышла из дома и направилась в свой новый офис на улице Унтер-ден-Линден.