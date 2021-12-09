Меркель пожелала успехов Путину в налаживании диалога с новым канцлером Германии

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Ангела Меркель по телефону пожелала успехов Владимиру Путину в налаживании диалога с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, она выразила признательность российскому лидеру за совместную работу. Путин же отметил, что Меркель всегда рады видеть в России.

"Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений", – говорится в сообщении.

Накануне Ангела Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.

