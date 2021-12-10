СМИ рассказали, что делала Меркель в первый день на пенсии

Фото: AP Photo/Annegret Hilse/Pool Photo via AP
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее говорила, что после ухода с поста главы правительства хочет выспаться, в свой первый день на пенсии уже в 08:20 вышла из дома. Об этом сообщает таблоид Bild, проследивший за ней.
Известно, что Меркель в четверг утром покинула свою берлинскую квартиру и направилась в свой новый офис на улице Унтер-ден-Линден. После этого она сделала покупки в супермаркете Hit Ullrich. Издание сообщает, что в магазин бывший канцлер пошла с охранником.
Недавно Меркель записала последний видеоподкаст в качестве исполняющего обязанности канцлера Германии. Она обратилась к гражданам, призвав их прививаться от коронавируса. Первое обращение вышло в 2006 году в канун чемпионата мира по футболу.
Ангела Меркель сложила обязанности канцлера ФРГ после избрания на эту должность социал-демократа Олафа Шольца. В результате тайного голосования он без прений получил 395 голосов. Для победы в нынешнем бундестаге нужно было набрать минимум 369 голосов из 736.
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