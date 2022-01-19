В Испании в возрасте 112 лет скончался старейший мужчина в мире

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Фото: guinnessworldrecords.com
В Леоне скончался самый старый мужчина в мире – испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.
"Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался в своем доме, ему было 112 лет и 341 день", – говорится в сообщении.
В Книгу рекордов Гиннеса мужчина попал 10 сентября 2021 года, тогда ему было 112 лет и 211 дней. Сатурнино де ла Фуэнте родился 11 февраля 1909 года.
При жизни он рассказывал, что благодаря невысокому росту избежал участия в гражданской войне в Испании в 1936 году. Вместо этого он открыл собственное дело – создавал обувь для армии.
В 1933 году Сатурнино де ла Фуэнте женился, у него остались семь дочерей, 14 внуков и 22 правнука.
В ноябре прошлого года на 125 году скончалась старейший человек в мире Франциска Сусано. О причинах смерти женщины не сообщалось. По данным местного управления здравоохранения, никаких симптомов вирусного заболевания у долгожительницы не было зафиксировано.
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