Bangkok Post: в Таиланде россиянина оштрафовали за новогоднюю гирлянду на машине

18 декабря, 10:41В мире
Фото: depositphotos/dechevm
Россиянин, украсивший новогодней гирляндой свою машину в Таиланде, оштрафован. Об этом сообщает газета Bangkok Post.
Мужчина объяснил, что украсил свою машину в честь наступающего Нового года. Аналогичные украшения, по его словам, он увидел у других водителей в Бангкоке. Однако издание уточняет, что в Таиланде нельзя прибегать к подобным действиям.
В результате правоохранительные органы проинформировали россиянина, что украшение гирляндами автомобиля может создавать потенциальную опасность на дороге и дезориентировать водителей.
Ранее россиянину на любительском футбольном матче в Таиланде сломали челюсть. Конфликт между мужчинами произошел на глазах у свидетелей и под объективом камеры.
Мужчина в команде "красных" ударил соотечественника в голубой футболке, от чего тот упал на траву. Позже потерпевшего госпитализировали, врачи диагностировали у него перелом челюсти в двух местах.
Россиянин погиб под колесами фуры в Таиланде