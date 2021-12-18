ВОЗ одобрила вакцину Covovax

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Всемирная организация здравоохранения выдала одобрение на чрезвычайное использование вакцины от коронавируса Covovax. Об этом пишет РИА Новости.

"Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки по лицензии Novavax и является частью портфеля средств COVAX, что дает столь необходимый импульс продолжающимся усилиям по вакцинации большего числа людей в странах с низким уровнем дохода", – рассказали в ВОЗ.

Одобрение со стороны организации позволит препарату попасть в список распространяемых через программу COVAX. Кроме того, вакцина станет доступна для международных закупок.

Как подчеркнули в ВОЗ, вакцина Covovax соответствует стандартам организации по защите от COVID-19. Препарат является двухкомпонентным, в его основе находится искусственно созданный бакуловирус, содержащий ген модифицированного спайкового белка SARS-CoV-2.

В ВОЗ добавили, что оригинальный продукт компании Novavax в данный момент оценивается Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Ранее в организации заявили, что могут одобрить вакцину "Спутник V" в первом квартале 2022 года. По мнению руководителя Европейского регионального бюро офиса, сфера здоровья должна находиться вне политики.