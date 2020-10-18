Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха

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Президент Армении Армен Саркисян объяснил, в каком случае Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства рассказал, что такой вариант рассматривается в случае, если Азербайджан не будет стремиться урегулировать региональный конфликт мирным путем.

"Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет – свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, – то тогда можно подождать еще", – заявил Саркисян.

Он также отметил, что ему бы не хотелось, чтобы "свет в конце тоннеля" погас.

По словам Саркисяна, ранее Ереван приостановил процедуру признания Нагорного Карабаха, чтобы не накалять обстановку и переговоры между противоборствующими сторонами.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов.

