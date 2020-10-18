Израиль приступил к выходу из повторного режима изоляции

Фото: AP Photo/Oded Balilty

Власти Израиля объявили о начале поэтапного выхода из повторного режима самоизоляции в стране, вызванного распространением коронавируса. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Согласно новым правилам, гражданам страны разрешено покидать дома в радиусе до 1 километра. Кроме того, можно собираться группами до 10 человек в помещении, на свежем воздухе – до 20 человек.

Снятие ограничений, среди прочего, подразумевает отмену запрета на посещение пляжей и национальных парков. Ресторанам разрешат готовить еду на вынос, а коммерческие заведения смогут работать без посетителей.

Еще одна мера – открытие детских учреждений. Речь идет об организациях, осуществляющих дневной уход за малышами и детских садах.

В Израиле за минувшие сутки выявили 395 случаев коронавируса. Количество положительных тестов в стране упало с 15% в конце сентября до 2,8% нынешнего периода. За весь период было диагностировано 302 832 случая COVID-19.

В России за последние сутки выявили 15 099 новых случаев коронавируса. Общее число диагнозов достигло 1 299 334 в 85 регионах.

