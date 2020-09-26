"Москва с акцентом": Израиль

Мейер – чемпион Израиля по боксу и за плечами у него внушительная спортивная карьера. Но настал момент, когда молодой человек решил обратиться к религии, чтобы найти свой путь и свое счастье. Этот путь и привел Мейера в Москву, где жила его будущая жена.

Как еврейские традиции помогают найти вторую половинку в любом уголке планеты? Почему первое свидание Мейера и его будущей супруги прошло в торговом центре? И в чем сегодня состоит работа профессиональной свахи? Это и многое другое — в новом выпуске программы "Москва с акцентом".