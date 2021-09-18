Историк допустил, что лаборатории США могут применять наработки японского "отряда смерти"

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Биологические лаборатории США, находящиеся у границ России и Китая, могут использовать наработки 731-го отряда Квантунской армии, считает научный сотрудник Уханьского университета, китайский историк У Эньюань.

Он был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6–7 сентября.

"Я в своем выступлении на форуме <...> отметил: в те годы американцы забрали себе все материалы, касающиеся разработки бактериологического оружия отрядом №731", – приводит слова Эньюаня РИА Новости.

По его словам, эти материалы были доставлены на американскую базу Форт-Детрик. Там и сейчас располагается основная биологическая лаборатория Пентагона.

Эньюань также рассказал, что в данную лабораторию "в качестве высокопоставленного советника", отвечающего за разработку бактериологического оружия, приглашали руководителя 731-го отряда Сиро Исии. Поэтому, считает историк, "можно с уверенностью утверждать", что эти материалы использовались американцами.

Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы о планах Японии в 1944 году применить бактериологическую бомбу. Согласно историческим данным, ее разработчиком был Исии. Бомба с керамическим корпусом была начинена чумными блохами. Она должна была взорваться на высоте 50–100 метров, это обеспечивало бы максимально широкое заражение местности.