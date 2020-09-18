Квартиру Рокфеллера выставили на продажу

16:19
Фото: Good One Agency
Квартиру семьи Рокфеллеров, которая находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, выставили на продажу, сообщает Bloomberg. Стоимость жилплощади составляет 11,5 миллиона долларов.
Хозяином недвижимости был вице-президент США Нельсон Рокфеллер, занимавшему пост в 70-х годах прошлого века. Он также является внуком первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера.
В квартире площадью 371 квадратный метр семья прожила почти 60 лет. Жилплощадь занимает 15-й этаж дома. Сейчас недвижимость принадлежит сыну Нельсона.
Ранее американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации. На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в размере 1,5 миллиарда долларов, что в наше время равноценно 26 миллиардам долларов. На момент смерти магната его состояние составляло 1,6% от ВВП США.
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