Квартиру Рокфеллера выставили на продажу

Фото: Good One Agency

Квартиру семьи Рокфеллеров, которая находится на Пятой авеню в Нью-Йорке, выставили на продажу, сообщает Bloomberg. Стоимость жилплощади составляет 11,5 миллиона долларов.

Хозяином недвижимости был вице-президент США Нельсон Рокфеллер, занимавшему пост в 70-х годах прошлого века. Он также является внуком первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера.

В квартире площадью 371 квадратный метр семья прожила почти 60 лет. Жилплощадь занимает 15-й этаж дома. Сейчас недвижимость принадлежит сыну Нельсона.

Ранее американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации. На стыке XIX и XX веков предприниматель нажил состояние в размере 1,5 миллиарда долларов, что в наше время равноценно 26 миллиардам долларов. На момент смерти магната его состояние составляло 1,6% от ВВП США.