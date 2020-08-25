Кабриолет Элтона Джона продали на аукционе за 350 тысяч долларов

Фото: bringatrailer.com
Кабриолет Delahaye 175, принадлежавший в 1980-х годах Элтону Джону, продали на аукционе за 350 тысяч долларов, сообщает "Мир 24".
Это открытое двухдверное купе 1949 года из лимитированной партии. Всего было собрано порядка 50 экземпляров. До певца транспортным средством владел индийский махараджи, затем американский бизнесмен, после чего кабриолет оказался в Европе.
Изначально автомобиль был серебристого цвета с люком в крыше. Следующий после Элтона Джона владелец перекрасил его в красный цвет и поменял жесткий верх на мягкий складной.
Также был перетянут салон и проведен капремонт технических узлов. Машина оснащена 4,45-литровым бензиновым мотором и четырехскоростной механической коробкой передач.
Ранее на аукционе East Bristol Auctions коллекционер купил за 260 тысяч фунтов очки индийского политика Махатмы Ганди. Стартовая сумма составляла 15 тысяч фунтов, но во время торгов она выросла более чем в 17 раз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: