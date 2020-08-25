Кабриолет Элтона Джона продали на аукционе за 350 тысяч долларов

Кабриолет Delahaye 175, принадлежавший в 1980-х годах Элтону Джону, продали на аукционе за 350 тысяч долларов, сообщает "Мир 24".

Это открытое двухдверное купе 1949 года из лимитированной партии. Всего было собрано порядка 50 экземпляров. До певца транспортным средством владел индийский махараджи, затем американский бизнесмен, после чего кабриолет оказался в Европе.

Изначально автомобиль был серебристого цвета с люком в крыше. Следующий после Элтона Джона владелец перекрасил его в красный цвет и поменял жесткий верх на мягкий складной.

Также был перетянут салон и проведен капремонт технических узлов. Машина оснащена 4,45-литровым бензиновым мотором и четырехскоростной механической коробкой передач.

Ранее на аукционе East Bristol Auctions коллекционер купил за 260 тысяч фунтов очки индийского политика Махатмы Ганди. Стартовая сумма составляла 15 тысяч фунтов, но во время торгов она выросла более чем в 17 раз.