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Политика

05:36

Выход Шотландии из состава Великобритании создаст угрозу безопасности НАТО – СМИ

за рубежомполитика

Фото: depositphotos/vitalytitov

Обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности НАТО. Такое мнение высказала газета The National Interest.

Как утверждают авторы статьи, получив независимость, Шотландия парализует ядерную оборонительную позицию Великобритании как минимум на 5–10 лет. В качестве вероятных последствий называют разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.

Кроме того, авторы отмечают, что обретение Шотландией независимости усугубит энергетический кризис, а также приведет к дефициту шотландского бюджета в объеме 10–20%.

Ранее четыре государства отозвали свое признание независимости Косова. Глава МИД Сербии Никола Селакович добавил, что уже передал президенту ноты четырех стран, а Совет национальной безопасности предоставил главе государства возможность оповестить об этом общественность в подходящий момент.

Он добавил, что Сербия продолжает жестко бороться и работать над отзывом признания Косово, в этой борьбе страна будет руководствоваться своими государственными целями и интересами.

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