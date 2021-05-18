Госдеп США планирует оказать поддержку независимым СМИ Киргизии

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Госдепартамент США планирует выделить средства на программы поддержки средств массовой информации в Киргизии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомились в RT.

"Эти программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путем поддержки независимой и ответственной журналистики. Программы должны быть нацелены на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости", – подчеркивается в документе.

В Госдепе киргизские СМИ назвали наиболее открытыми в регионе, но обратили внимание, что они все-таки страдают от самоцензуры.

Размер гранта, который может быть выделен Соединенными Штатами, варьируется в диапазоне от 10 до 50 тысяч долларов.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие и неправительственные организации, а также независимые СМИ, учрежденные в Киргизии.

Ранее стало известно о планах американского Госдепа выделить до 250 тысяч долларов на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии.

Штаты организуют учебные стажировки в американских вузах и дополнительное посещение американских медиаорганизаций и ассоциаций журналистского образования.