Госдеп выделит грант на укрепление связей между гражданами Сербии и США

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Госдеп США намерен выделить грант ряду некоммерческих организаций (НКО), чтобы те проработали возможное укрепление связей между американскими гражданами и жителями Сербии. Об этом сообщает RT.

В документе внешнеполитического ведомства указано, что Вашингтон рассчитывает на то, что сербы будут активнее знакомиться с культурой и ценностями США.

В частности, речь пойдет об исторических и культурных связях со страной, об американской политике в отношении Сербии и Европы в целом. Кроме того, НКО потребуется продемонстрировать выгодность объединения с западными союзниками.

"Также мы хотим оказать сербскому народу помощь путем содействия экономическому развитию, укрепления демократии, защиты прав человека, развития региональной стабильности и продвижения к вступлению в состав ЕС", – подчеркнули в Госдепе.

На реализацию грантовой программы США выделят до 325 тысяч долларов. Получить дотацию могут как американские, так и сербские НКО, организации гражданского общества или государственные учреждения. Заявки принимаются до 30 августа.

Вместе с тем посольство США в Белграде запустило конкурс проектов по созданию программы изучения английского языка. Бюджет программы составит 170 тысяч долларов.

В конце мая стало известно, что Госдепартамент США готов выделить 220 тысяч долларов на подготовку специалистов в области журналистики в Сербии. В Вашингтоне охарактеризовали проект как помощь в развитии местных СМИ.

