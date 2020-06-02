США планируют выделить 9,2 млн долларов на поддержку прав человека в Боснии и Герцеговине

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Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить до 9,2 миллиона долларов на поддержку прав человека в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает RT со ссылкой на запрос на получение предложений по программе INSPIRE.

"Задача программы Агентства США по международному развитию INSPIRE в Боснии и Герцеговине состоит в расширении прав и возможностей граждан и государственных институтов для улучшения ситуации в области защиты прав человека в целом, качества предоставляемых услуг и возможностей трудоустройства для наиболее уязвимых слоев населения Боснии и Герцеговины", – говорится в запросе.

Агентство планирует заключить контракт с организациями США на пять лет, говорится в материале.

В USAID отметили, что 1,2 миллиона долларов из бюджета могут потрачены на кампании, предполагающие повышение осведомленности общества в вопросах соблюдения прав человека, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства. Планируется, что кампании будут проводить в академических кругах, СМИ и соцсетях.

Ранее стало известно, что USAID ищет подрядчиков для реализации налоговой реформы в Боснии и Герцеговине. Проект планируется реализовать за пять лет, начиная с осени 2020 года. На это хотят выделить до 10 миллионов долларов. В контракте целью проекта называют осуществление в Боснии и Герцеговине ряда фискальных реформ, которые будут поддерживаться мерами в области информационных технологий.

В прошлом году USAID выделило 8 миллионов долларов на развитие способности учащихся Боснии и Герцеговины к критическому мышлению. В Вашингтоне считают, что боснийская система образования подвержена политическому влиянию, а учебная литература усугубляет противоречия в обществе.

