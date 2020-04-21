США могут выделить 10 млн долларов на налоговую реформу в Боснии и Герцеговине

Фото: blog.usaid.gov

Агентство США по международному развитию (USAID) ищет подрядчиков для реализации налоговой реформы в Боснии и Герцеговине, сообщает RT.

Проект планируется реализовать за пять лет, начиная с осени 2020 года. На это хотят выделить до 10 миллионов долларов.

В контракте целью проекта называют осуществление в Боснии и Герцеговине ряда фискальных реформ, которые будут поддерживаться мерами в области информационных технологий. Они призваны повысить финансовую ответственность и прозрачность организаций, а также качество услуг, предоставляемых гражданам и частному сектору.

Также в документе говорится, что реформа финансового сектора в Боснии и Герцеговине – это предварительное условие для интеграции страны в Евросоюз.

В прошлом году USAID выделило 8 миллионов долларов на развитие способности учащихся Боснии и Герцеговины к критическому мышлению. В Вашингтоне считают, что боснийская система образования подвержена политическому влиянию, а учебная литература усугубляет противоречия в обществе.