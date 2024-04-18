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18 апреля, 21:55

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РИА Новости: трубопровод взорвался в Харьковской области

Трубопровод взорвался в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, в радиусе 40 метров плавится асфальт и виден столб пламени свыше 70 метров.

Ранее Российские военно-космические силы поразили Харьковский авиаремонтный завод. Они нанесли удар при помощи авиационных бомб ФАБ. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады.

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