РИА Новости: трубопровод взорвался в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Блокнот Россия"

В Харьковской области взорвался трубопровод. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По их данным, в радиусе 40 метров плавится асфальт и виден столб пламени свыше 70 метров.

Ранее Российские военно-космические силы поразили Харьковский авиаремонтный завод. Они нанесли удар при помощи авиационных бомб ФАБ. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады.