The Guardian: в Южной Австралии 100 серферов пострадали из-за странной морской пены

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Более 100 серферов пострадали из-за таинственной пены на пляже в Южной Австралии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

"Все побережье покрыто очень тяжелой, плотной желтой пеной, а на самом пляже у линии прилива довольно много зеленой, склизкой и грязной субстанции", – сказал местный серфер Энтони Роуленд, который разместил в Сети фотографии выброшенных на пляж морских существ.

Роуленд добавил, что в некоторых пузырьках пены наблюдается радужный эффект. Пострадавшие серферы жалуются на ухудшение зрения, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание.

По словам местных властей, пена могла возникнуть из-за цветения микроводорослей. К этому, в свою очередь, могли привести высокие температуры и стоячая вода.

В настоящее время пляжи Уэйтпинга и Парсонс, расположенные примерно в 80 километрах к югу от Аделаиды, закрыты "в интересах безопасности".

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