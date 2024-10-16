Городской пляж в Австралии был закрыт из-за сотен черных шаров

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Сотни черных шаров размером с мяч для гольфа были обнаружены на городском пляже Куджи в Австралии. В связи с этим пляж временно закрыли, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Guardian.

Часть шаров была отправлена на изучение. По предварительным данным, шары могут быть похожи на смолу, которая образуется при контакте нефти с мусором и морской водой.

В настоящее время город принимает меры по безопасному вывозу этих материалов с Куджи. Также проверяются территории других близлежащих пляжей.

В августе этого года пляж Сан-Карлос в Калифорнии пришлось закрыть из-за большого количества морских львов. В Соединенных Штатах на законодательном уровне установлен запрет подходить слишком близко к млекопитающим и вынуждать их бежать. Специалисты предполагали, что их могло привлечь разнообразие кормовой базы.