Стюардесса соврала о собственном похищении ради внимания и потеряла работу

Американская авиакомпания уволила стюардессу, которая солгала о собственном похищении на Ямайке, чтобы привлечь внимание. Об этом сообщает Atlanta Black Star.

Калина Коллиер была уволена с работы после того, как компания JetBlue Airways начала внутреннее расследование произошедшего. Как оказалось, обвинения стюардессы в адрес отеля о ее похищении были ложными.

"По итогам расследования мы решили, что Коллиер больше не будет работать в JetBlue. Мы приносим свои извинения за данный инцидент и подтверждаем нашу уверенность в санитарно-эпидемиологических нормах, действующих на Ямайке", – заявил представитель авиакомпании.

Ранее Коллиер обвинила отель Ocean Coral на Ямайке в собственном похищении. Бортпроводница заявила, что ее насильно удерживали в номере на карантине, несмотря на то что результат ее теста на COVID-19 был отрицательным. Девушка просила о помощи в соцсети Instagram.

Ранее российская стюардесса назвала способы применения шейного платка у бортпроводниц. Девушка рассказала, что шейный платок традиционно используется в качестве элемента стиля и как способ отличия авиакомпаний друг от друга. Также шейный платок может оказать услугу по спасению жизней пассажиров. Стюардесса отметила, что платком можно прикрыть органы дыхания в случае задымления и оказать помощь.