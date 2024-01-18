Снегопады в Европе привели к перебоям в работе аэропортов

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Сильные снегопады обрушились на европейские страны, прервав транспортное сообщение на севере Франции и вызвав перебои в работе крупнейшего аэропорта Германии. Об этом сообщает EFE.

По данным агентства, снег, который выпал на севере Франции в ночь на 18 января, стал причиной стокилометровых пробок, приостановки работы многих видов общественного транспорта, проблем с дорожным движением.

Уточняется, что снегопады зафиксировали в регионах Гранд-Эст, Нормандия, О-де-Франс, Иль-де-Франс. Прогнозируется, что к вечеру четверга, 18 января, они дойдут до области Эльзас на границе с Германией.

Между тем в Иль-де-Франс выпало около 4 сантиметров снега. Это привело к тому, что утром 18 января в Париже прекратили работу автобусы. Во многих департаментах на севере Франции отменили движение школьного транспорта и ограничили перемещения грузовиков.

Помимо этого, самый крупный аэропорт Германии – Франкфурт-на-Майне – приостановил все операции в среду, 17 января, из-за сильного снегопада и гололеда. Воздушная гавань возобновила работу 18 января. При этом свыше 600 рейсов из примерно тысячи запланированных на четверг отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

В аэропорту Мюнхена, в свою очередь, отмененными оказались 254 рейса. Аэропорт в городе Саарбрюккен на западе Германии полностью прекратил работу, передает телеканал France 24.

Уточняется, что аэропорт Осло в Норвегии возобновил работу в четверг, но с воздушным движением здесь возникли сложности. Пилоты не могут видеть огни на земле из-за снега, поэтому все рейсы временно отложены, сообщал представитель национального оператора аэропортов Норвегии Avinor.

Также железнодорожное сообщение приостановили в ряде районов восточной части Норвегии. Между тем в Бельгии и Люксембурге действует предупреждение о повышенном уровне опасности в связи со снегом, гололедом и градом. В Люксембурге из-за сильных снегопадов отменили движение автобусов, трамваев и некоторых поездов.

Как уточняет агентство, шторм "Ирэн" теряет силу в Испании, но в 12 регионах страны введено предупреждение о повышенной опасности из-за неблагоприятных погодных явлений в прибрежной зоне и сильных порывов ветра. Их скорость варьируется от 70 до 90 километров в час.

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