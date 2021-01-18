В Швейцарии 10 человек накрыло лавиной на горнолыжном курорте

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10 человек накрыло лавиной на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии, сообщили на сайте полиции кантона Вале.

Отмечается, что в результате инцидента погиб лыжник, еще один получил травмы. Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. В связи с инцидентом местная прокуратура начала расследование случившегося.

Погибший был подданным Великобритании. На поисково-спасательную операцию направили вертолеты и специалистов с собаками.

Сход лавины также произошел в Карачаево-Черкесии. Сообщалось, что один человек погиб, еще четыре пострадали. Шесть человек смогли выбраться из-под снега.

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать сейсмические изменения от принудительно спущенной лавины в другом очаге.