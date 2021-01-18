92-летний Жан-Мари Ле Пен венчался с гражданской женой

Фото: AP Photo/Claude Paris

Бывший председатель французской партии Национальной фронт Жан-Мари Ле Пен венчался со своей женой Жани Ле Пен в возрасте 92 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".

Католический обряд провели в коммуне Рюэй-Мальмезон под Парижем, в департаменте О-де-Сен. Жан Мари Ле Пен и его 88-летняя супруга состояли в гражданском браке с 1991 года.

На венчание не пригласили ни одну из трех дочерей экс-политика.

В июле 2020 года стало известно о первом венчании в Главном храме вооруженных сил в России. В нем приняли участие Ковалевы Анатолий Никифорович и Ирина Иннокентьевна, прожившие в браке 58 лет.

