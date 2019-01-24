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10:53

Конец сказки: Король Малайзии и "Мисс Москва" разводятся

политика культура

10:53

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Король Малайзии разводится с "Мисс Москва" спустя два месяца после свадьбы. По слухам, они решили расстаться из-за "остывших чувств" и постоянных скандалов.

Король Малайзии Туанку Султан Муххамад V и обладательница титула "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина поженились 22 ноября 2018 года. Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям. Сообщалось, что после свадьбы они собрались проживать в Малайзии.

Оксана еще за полгода до свадьбы приняла ислам, надела хиджаб и поменяла имя на мусульманское – Рихана. Также девушка удалила более-менее откровенные фотографии из своих социальных сетей.

В начале января СМИ сообщили, что Мухаммад V отрекся от престола. Соответствующее письмо он направил в Конференцию правителей, в нем он выразил благодарность членам Конференции и признательность премьер-министру и правительству Малайзии. Он намерен вернуться в родной султанат (штат) Келантан. Причины отречения неизвестны. Мухаммада V избрали королем Малайзии на пятилетний срок в 2016 году.

политика культура

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