СМИ сообщили об отречении от престола короля Малайзии

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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Письмо о сложении с себя полномочий он направил в Конференцию правителей, сообщает газета Star.

В своем обращении Мухаммад V поблагодарил членов Конференции и выразил признательность премьер-министру и правительству страны.

Он намерен вернуться в родной султанат (штат) Малайзии Келантан. Причинах отречения не уточняются. Мухаммада V избрали королем Малайзии на пятилетний срок в 2016 году.

Ранее сообщалось, что король Малайзии женился на 25-летней обладательнице титула "Мисс Москва-2015" Оксане Воеводиной.

Свадьба прошла в Москве в концертном зале Barvikha Concert Hall по смешанным традициям. После свадьбы они решили жить в Малайзии.