СМИ сообщили о возможном давлении на медагентство ЕС при одобрении вакцины Pfizer

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Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) могло подвергнуться давлению во время одобрения вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Такую информацию предоставила газета Le Monde.

По данным СМИ, о давлении свидетельствуют документы о вакцинах от коронавируса, украденные в результате кибератаки на EMA.

"По крайней мере пять электронных писем позволяют говорить о давлении, с которым столкнулось агентство для ускорения процесса одобрения первой вакцины от коронавируса", – утверждает газета.

В частности, 12 ноября еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис настаивала на одновременном получении вакцины всеми странами ЕС, сообщается в материале. Кириакидис также просила не принуждать страны применять национальные процедуры. Такое развитие событий, по ее словам, могло привести к задержкам в утверждении вакцины.

Издание пишет, что 19 ноября высокопоставленный сотрудник ЕМА оценил телефонную конференцию с ЕС как напряженную.

"На следующий день во время беседы с Датским агентством по лекарственным средствам тот же чиновник сказал, что удивлен тем, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен четко определила две вакцины, которые могут быть одобрены до конца года (Pfizer-BioNTech и Moderna)", – заявляется в материале.

9 декабря стало известно, что хакеры совершили кибератаку на серверы Европейского агентства по лекарственным средствам. В результате они получили доступ к документации по вакцине от COVID-19 фармкомпаний BioNTech и Pfizer.

При этом после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии умерли 23 человека. Скончались пациенты старше 80 лет с ослабленным иммунитетом. Однако представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что данные случаи не вызывают тревоги.

Также сообщалось о смерти еще 10 пациентов после вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech в Германии.