Хакеры получили доступ к данным о вакцине Pfizer и BioNTech

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Хакеры получили доступ к документации по вакцине от COVID-19 фармкомпаний BioNTech и Pfizer, совершив кибератаку на серверы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Сегодня (в среду. – Прим. ред.) мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA", – говорится в заявлении компании BioNTech.

Ранее стало известно, что в ходе финальной стадии испытаний оценка эффективности вакцины BioNTech и Pfizer была повышена до 95 процентов. Компании также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз – в 2021 году.

Вакцину BioNTech и Pfizer уже одобрили для применения в Великобритании. 2 декабря соответствующую рекомендацию независимого Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) приняло правительство.