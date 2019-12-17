"Нафтогаз" оспорит право компании из США на разработку месторождения

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Украинская компания "Нафтогаз" оспорит выдачу американской фирме Ukrainian Energy разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинского. Об этом сообщает портал News.ru.

Руководство "Нафтогаза" считает, что разрешение выдавалось с нарушениями. В Ukrainian Energy заявляют, что компания получила право на разработку месторождения честно. Конкурс за право осваивать месторождение прошел летом текущего года.

Одним из основателей Ukrainian Energy является бизнесмен из США Майкл Блейзер, который родился на Украине. Он был сторонником бывшего американского министра энергетики Рика Перри и финансировал его избирательные кампании.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о согласии Украины получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем.

Кроме того, украинская компания готова отказаться от новых исковых требований к российской стороне, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который покроет все расходы.

