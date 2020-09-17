Тюремный остров в Коста-Рике планируют превратить в национальный парк

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Власти Коста-Рики намерены превратить тюремный остров Сан-Лукас в национальный парк. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Необитаемая территория находится в одном километре от тихоокеанского побережья страны. С 1873 по 1991 год остров использовали как тюрьму, позже там открыли заповедник дикой природы.

"Остров Сан-Лукас является частью истории Коста-Рики, поэтому мы рады открыть его для гостей как 30-й национальный парк страны", – рассказал министр туризма страны Густаво Сегура Санчо.

В рамках реорганизации острова власти планируют привести в порядок пешеходные тропы, а также добавить электро- и водоснабжение. Кроме того, в новом национальном парке разместят круглосуточную систему видеонаблюдения.

Ранее стало известно, что Кения, известная своими заповедниками, открыла границы для российских туристов после улучшения ситуации с коронавирусом. Однако прямые рейсы из России недоступны.

