Смертельно больная девушка из Австралии умерла через несколько дней после свадьбы

Фото: facebook.com/ashleigh.simrajh

Жительница австралийского города Голд-Кост Эшли Симраджх вышла замуж за своего возлюбленного, а спустя 9 дней умерла от неизлечимой болезни. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Пара сыграла свадьбу 5 сентября.

"Словами не описать, что я сейчас чувствую: я опустошен, а мое сердце разбито. Ты была такой храброй и сильной, я знал, что ты сражалась с болезнью из всех сил, как только могла. Я так горжусь тобой, малышка", – написал супруг Симраджх на странице в социальной сети.

Еще в августе врачи сообщили Эшли, что жить ей осталось несколько недель, поскольку организм девушки оказался под атакой сразу нескольких онкологических заболеваний – меланомы, рака легких, печени и груди.

В сентябре стало известно о трагическом случае возле водопада Чепкиит в округе Нанди в Кении. Девушка погибла на глазах своего жениха во время романтического свидания, упав в воду.

