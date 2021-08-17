Британия заявила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

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ВВС Великобритании заявили о перехвате в международном воздушном пространстве над Черным морем военного самолета, идентифицированного как российский Су-24, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что самолет обнаружили при входе в район полетной информации Бухареста. Якобы он направлялся в территориальное воздушное пространство Румынии, при этом не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой. Как заявили в Соединенном Королевстве, тем самым Су-24 создавал угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства.

"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", – говорится в сообщении.

В середине июля российский истребитель Су-30 вылетал на перехват разведывательного самолета "Арес" ВВС США над акваторией Черного моря. Радиолокационное оборудование ЮВО обнаружило его в момент приближения к границе РФ. После того как американский самолет развернулся, Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.

