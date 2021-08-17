Британия заявила о перехвате российского Су-24 у границ Румынии

17 августа, 22:20
Фото: Эрик Романенко/ТАСС
ВВС Великобритании заявили о перехвате в международном воздушном пространстве над Черным морем военного самолета, идентифицированного как российский Су-24, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что самолет обнаружили при входе в район полетной информации Бухареста. Якобы он направлялся в территориальное воздушное пространство Румынии, при этом не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой. Как заявили в Соединенном Королевстве, тем самым Су-24 создавал угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства.
"Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу", – говорится в сообщении.
В середине июля российский истребитель Су-30 вылетал на перехват разведывательного самолета "Арес" ВВС США над акваторией Черного моря. Радиолокационное оборудование ЮВО обнаружило его в момент приближения к границе РФ. После того как американский самолет развернулся, Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: