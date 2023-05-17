Принц Гарри стал самым популярным членом королевской семьи в США

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Принц Гарри оказался самым популярным у американцев членом британской королевской семьи. Об этом сообщает таблоид The Mirror со ссылкой на соответствующее исследование

Так, деятельность Гарри одобряет треть опрошенных жителей США из 36 штатов. Его брату, принцу Уильяму, досталось только третье место в рейтинге – его поддерживают 22% американцев. Чуть более популярной оказалась Кейт Миддлтон, супруга Уильяма. Ее поддерживают почти 30% респондентов.

Нынешний король Великобритании Карл III получил только 10,8% голосов, заняв пятую строчку рейтинга. Замыкают топ принцесса Евгения и принц Эдвард, получившие 2,7 и 1,4% голосов соответственно.

Ранее в Великобритании провели исследование, по итогам которого выяснили, что молодые британцы не интересуются жизнью королевской семьи. Так, безразличны к Виндзорам оказались 78% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Между тем в возрастной группе от 65 лет этот показатель составил 42%.

