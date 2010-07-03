Порядка 60 человек погибли при наводнении на востоке Индонезии

В Индонезии оценивают ущерб от наводнения

Специалисты оценивают ущерб от наводнения в Индонезии, жертвами которого стали более 60 человек. Провинцию Папуа затопило после дождей, которые обрушились на район в субботу, 16 марта.

Мощные потоки воды сносили практически все на своем пути. Разгул стихии сопровождался сильными вспышками молний. Автомобили и байки с трудом пробирались по затопленным дорогам. Разрушены десятки жилых домов.

В настоящее время проводится эвакуация людей из наиболее пострадавших районов провинции.