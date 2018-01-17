СМИ узнали о планах МИД Польши уволить выпускников МГИМО

Фото: ТАСС/UIG/LOOP IMAGES/Anna Stowe

Новый министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович собрался уволить из ведомства выпускников МГИМО, сообщают "Аргументы недели".

Дипломат готов принять на службу менее профессиональных сотрудников. О том, что Чапутович планирует кадровые изменения в дипмиссии, сообщила радиостанция RMF FM 16 января. Взамен на службу возьмут выпускников польской дипломатической академии.

Еще будучи на посту замминистра Яцек Чапутович снизил требования к работникам во время последнего набора на дипломатические и консульские должности. На посту главы МИД Чапутович 9 января сменил Витольда Ващиковского.