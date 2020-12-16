Азербайджан и Турция проложат газопровод в Нахичевань

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Турция и Азербайджан согласовали поставки природного газа в Нахичеванскую автономную республику. В настоящее время Нахичевань получает газ в основном через Иран.

Как заявил министр энергетики Турции Фатих Денмез на церемонии подписания договора, газопровод станет продолжением Трансанатолийской сети (TANAP).

"Начало он будет брать в Ыгдыре и заканчиваться в Садараке, турецкая часть составит 85 километров", – сказал Денмез. Он добавил, что газапровод построят в ближайшее время.

По его словам, объем поставок составит 500 миллионов кубометров в год, а пропускная способность – 1,5 миллиона кубометров в день, передает РИА Новости.

Денмез также отметил, что благодаря газопроводу "жители Нахичевани больше не будут иметь проблем с газом, а Турция будет иметь еще больше связей с братским Азербайджаном".

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что страна приступила к строительству газопровода Baltic Pip, который позиционируется как конкурент "Северного потока – 2".