Ким Чен Ын появился на публике впервые за 25 дней

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Лидер КНДР Ким Чен Ын предстал перед публикой впервые за 25 дней. Он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что во время заседания глава КНДР обсудил ситуация с COVID-19. Он также попросил усилить противоэпидемические меры в стране.

Кроме того, Ким Чен Ын уточнил задачи партии, военных и экономики. Северокорейский лидер отметил необходимость сохранения повышенной боевой готовности.

По данным южнокорейского агентства "Ренхап", Ким Чен Ын не появлялся на публике с 22 октября. Тогда глава КНДР посетил кладбище в провинции Пхенан-Намдо. Там он почтил память китайских народных добровольцев, отдавших свои жизни в ходе Корейской войны 1950-1953 годов.

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в "сближении с диктаторами". Он отметил, что это обернулось увеличением ракетного арсенала КНДР.