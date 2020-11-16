Санду лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 90% протоколов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кандидат в президенты Молдавии от партии "Действие и солидарность" Майя Санду вышла в лидеры на выборах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны.

Как сообщается на сайте ЦИК, на текущий момент подсчитано 90% протоколов. Санду набирает 51,4% голосов. Ее соперник по выборам – действующий президент Игорь Додон – получает 48,6%.

1 ноября в Молдавии прошел 1 тур президентских выборов. По его итогам ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства голосов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала состоявшимся первый тур

выборов. По предварительным данным, явка превысила требуемый порог – 33,3% от числа внесенных в списки избирателей.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Санду получила 36,16% всех голосов. При этом за действующего главу государства Игоря Додона проголосовали 32,61% избирателей.

В результате был объявлен второй тур выборов президента. Он состоялся 15 ноября.