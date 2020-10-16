Армения опровергла сообщения об ударе по Нахичевани

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Представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян заявил, что страна не наносила удар по азербайджанской Нахичевани. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем личном Facebook-аккаунте министр заявил, что ранее распространенное Азербайджаном сообщение о нападении является ложным и рассчитано на расширение географии конфликта.

"Заявляем, что по направлению Ордубадского района Нахичевани никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана", – написал Степанян.

Эскалация конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике началась 27 сентября. Как представители этой территории, так и власти Армении и Азербайджана объявили мобилизацию. Противоборствующие стороны неоднократно сообщали о нападениях.

По словам премьер-министра Армении, он располагает доказательствами об участии Турции в переброске в зону конфликта боевиков из Сирии. Официально это не подтверждалось.

