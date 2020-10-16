Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

12:06
Фото: AP Photo/Francois Mori
Во Франции впервые с начала пандемии число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 превысило 30 тысяч. Об этом сообщает Французское агентство общественного здравоохранения.
Отмечается, что за последние сутки в стране выявлен 30 621 новый случай коронавирусной инфекции. Это число на 8 тысяч превышает показатели 15 октября. Всего в стране зафиксировано 809 684 случая COVID-19.
Согласно данным агентства, во Франции за сутки скончались 88 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии там умерли 33 125 людей с коронавирусной инфекцией.
За последнюю неделю во Франции госпитализировали более 6,5 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19. Из них 1 750 находятся в отделениях интенсивной терапии.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в отдельных регионах страны с 17 октября вводится комендантский час. Отмечалось, что ограничения коснутся "красных" зон – территорий с наиболее высоким уровнем распространения COVID-19.
Комендантский час вводится на период с 21:00 до 6:00 по местному времени. По словам французского лидера, такая мера будет действовать порядка четырех недель минимум.
Российское министерство иностранных дел ранее обратилось к россиянам с просьбой осмысленно планировать поездки за рубеж. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили о возможном усилении карантинных мер в ряде стран мира.
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