Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч

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Во Франции впервые с начала пандемии число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 превысило 30 тысяч. Об этом сообщает Французское агентство общественного здравоохранения.

Отмечается, что за последние сутки в стране выявлен 30 621 новый случай коронавирусной инфекции. Это число на 8 тысяч превышает показатели 15 октября. Всего в стране зафиксировано 809 684 случая COVID-19.

Согласно данным агентства, во Франции за сутки скончались 88 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии там умерли 33 125 людей с коронавирусной инфекцией.

За последнюю неделю во Франции госпитализировали более 6,5 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19. Из них 1 750 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в отдельных регионах страны с 17 октября вводится комендантский час. Отмечалось, что ограничения коснутся "красных" зон – территорий с наиболее высоким уровнем распространения COVID-19.

Комендантский час вводится на период с 21:00 до 6:00 по местному времени. По словам французского лидера, такая мера будет действовать порядка четырех недель минимум.

Российское министерство иностранных дел ранее обратилось к россиянам с просьбой осмысленно планировать поездки за рубеж. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили о возможном усилении карантинных мер в ряде стран мира.

