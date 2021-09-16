США расширят военное присутствие в Австралии

16 сентября, 22:40
Фото: AP Photo/Jim Mone
Руководитель Пентагона Ллойд Остин сообщил о планах США по наращиванию военного присутствия в Австралии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", – заявил специалист в рамках пресс-конференции с представителями австралийской стороны.
Министр обороны Австралии Питер Даттон добавил, что в стране также будут размещены все типы военных самолетов США. При этом характер их базирования будет ротационным.
Ранее сообщалось, что Великобритания, США и Австралия создали военный альянс AUKUS в рамках договора о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Область интересов союза – Индо-Тихоокеанский регион.
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