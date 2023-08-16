Карл III пожелал увидеть на своем дне рождения детей Гарри и Меган

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Карл III хочет увидеть на дне своего рождения в ноябре детей принца Гарри и Меган Маркл, сообщает The Sun со ссылкой на королевского эксперта Анжелу Левин.

По ее словам, монарх хотел бы, чтобы его внуки Арчи и Лилибет были там. Она считает, что Гарри и Меган сами захотят прилететь на празднования дня рождения короля из США.

"Если Гарри и Меган хотят извиниться, то они могут принять такое решение", – сказала Левин.

Ранее бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел предположил, что принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на первую годовщину смерти Елизаветы II, поскольку король Карл III, вероятно, не считает их близкими членами семьи.

О том, что принца Гарри с супругой не пригласили на поминки Елизаветы II в замке Балморал, ранее писал таблоид The Sun. Издание предположило, что это обусловлено обострившейся семейной враждой на фоне выхода книги Гарри "Запасной", где тот раскритиковал родственников.

Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II