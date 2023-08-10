Стало известно, почему принца Гарри с супругой не пригласили на поминки Елизаветы II

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Принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения на первую годовщину смерти Елизаветы II, поскольку король Карл III, вероятно, не считает их близкими членами семьи. Такое мнение в беседе с телеканалом GB News озвучил бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел.

"Я не думаю, что у короля было какое-то намерение пригласить Меган и Гарри, <...> потому что он считает это семейным событием. Семейное событие (предназначено. – Прим. ред.) для близких", – сказал Баррел.

О том, что принца Гарри с супругой не пригласили на поминки Елизаветы II в замке Балморал, ранее писал таблоид The Sun. Издание предположило, что это обусловлено обострившейся семейной враждой на фоне выхода книги Гарри "Запасной", где тот раскритиковал родственников.

Елизавета II умерла 8 сентября прошлого года в возрасте 96 лет. Церемония государственных похорон королевы состоялась 19 сентября. На ней присутствовали все члены королевской семьи, бывшие и действующие служащие Короны, высокопоставленные чиновники и лидеры зарубежных стран.



Принца Гарри не пригласили на годовщину со дня смерти Елизаветы II