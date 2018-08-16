В защиту арестованной в США Бутиной создадут специальный фонд

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил о намерении создать фонд в защиту своей подопечной, сообщает газета "Известия".

"Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", – заявил юрист.

29-летнюю Бутину обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября. Ей грозит до 15 лет тюрьмы по совокупности инкриминируемых деяний.

В МИД России Бутину воспринимают как политзаключенную. В ведомстве подчеркнули, что россиянку задержали исключительно из-за внутренней и внешней политики США.

Дипломаты смогли добиться улучшения условий содержания Бутиной. Ей разрешили пользоваться телефонов и улучшили питание.