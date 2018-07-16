В Госдуме прокомментировали сообщения о планах США по эвакуации "Белых касок" из Сирии

16 июля, 12:08
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал сообщения СМИ о планах западных стран эвакуировать около тысячи участников организации "Белые каски" и членов их семей из Сирии.
"Я уверен, что никакой опасности для "Белых касок" нет, по крайней мере со стороны федералов, российской армии и армии Башара Асада. Это попытка провести какую-то операцию под легендой эвакуации членов организации", – цитирует парламентария RT. Парламентарий предположил, что на самом деле может осуществиться вывоз боевиков или натовских экспертов.
Шерин добавил, что если документы или свидетельства попадут в руки армии Башара Асада или ВС РФ, то удастся получить данные об организаторах ложных химатак и подставных съемках. Эвакуация – попытка скрыть доказательства постановочных провокаций.
Ранее сообщалось, что США, Великобритания, Франция и Канада обсуждают возможность эвакуации из Сирии около тысячи участников организации "Белые каски". Они якобы признаны правительством террористами.
Участников движения ранее обвиняли в организации провокаций против сирийского правительства и участии в инсценировке химических атак.
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