СМИ сообщили о планах США эвакуировать "Белых касок" из Сирии

16 июля, 07:43
Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani
Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что США, Франция и Великобритания обсуждают возможную эвакуацию членов организации "Белые каски" из Сирии.
Сейчас в арабской республике находятся около тысячи сотрудников организации, а также их семьи. Принять оппозиционеров готовы Великобритания, Канада и Германия, сообщает "Газета.ру".
Сирийское правительство считает организацию террористической группой. Ее участников неоднократно обвиняли в провокациях против властей.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. По данным СМИ, США ищут план эвакуации людей без участия РФ, поддерживающей власти Сирии.
Ходили также слухи, что Трамп на саммите в Хельсинки может обсудить с Путиным план вывода войск США из арабского государства. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.
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