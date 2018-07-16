СМИ сообщили о планах США эвакуировать "Белых касок" из Сирии

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Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что США, Франция и Великобритания обсуждают возможную эвакуацию членов организации "Белые каски" из Сирии.

Сейчас в арабской республике находятся около тысячи сотрудников организации, а также их семьи. Принять оппозиционеров готовы Великобритания, Канада и Германия, сообщает "Газета.ру".

Сирийское правительство считает организацию террористической группой. Ее участников неоднократно обвиняли в провокациях против властей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. По данным СМИ, США ищут план эвакуации людей без участия РФ, поддерживающей власти Сирии.

Ходили также слухи, что Трамп на саммите в Хельсинки может обсудить с Путиным план вывода войск США из арабского государства. Однако эта информация не нашла официального подтверждения.