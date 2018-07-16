Вызвавший отравления в Эймсбери "Новичок" находился во флаконе из-под духов

16 июля, 10:02
Фото: AP/Matt Dunham
Брат Чарли Роуи, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, заявил, что "Новичок" находился во флаконе из-под духов. Об этом сообщает "Газета.ру".
По словам брата, рассказал Мэттью Роуи, тот нашел флакон и подобрал его.
Брат пострадавшего также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Чарли Роуи. Он отметил, что после отравления брат, хоть и пришел в себя, очень сильно похудел и чувствовал себя ужасно.
Ранее сообщалось, британские следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества при обыске в доме отравившегося в Эймсбери. Флакон доставили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун, сотрудники которой подтвердили, что внутри находится "Новичок". Теперь специалисты попытаются выяснить, относится ли это вещество к партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
4 июля в Эймсбери двое британцев были госпитализированы после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, а мужчина пришел в себя. Врачи сообщили о постепенном улучшении его состояния.
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